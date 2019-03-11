"Всем бы так выглядеть": Регина Тодоренко ошеломила сеть фигурой в купальнике после родов

Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, показала, как она выглядит после рождения малыша.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото в слитном черном купальнике, руками придерживая грудь. Регина жаловалась, что за время беременности набрала 18 килограммов, но, судя по фото, ей удалось сбросить лишний вес, и вернуться в былую форму.

"#ПобежалиНаРаботу. Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке (под зонтиком!). А вообще, я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, йога и стресс творят чудеса. Если интересно, могу написать, чем питалась на протяжении 3х месяцев. Писать?", - поинтересовалась у поклонников ведущая.

Поклонники отметили, что спустя 3 месяца после родов Регина выглядит великолепно, и многим стоит брать с нее пример.

"Зато грудь появилась", "Фигура просто бомба", "Спасательница Малибу", "Шикарная фигура", "На фото можно смотреть вечно, вы прекрасна", "Всем бы так выглядеть", - писали юзеры.

Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

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