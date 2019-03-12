Регина Тодоренко рассказала, как после родов ей удалось похудеть на 18 килограмм

12 марта 2019, 16:56

Ведущая показала смелое фото.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко рассказала о своей послеродовой диете / https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, вернулась в активную жизнь, и показала, как она выглядит после рождения малыша.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото в купальнике, который оголяет ее живот. По словам Регины, она еще не довольна своим внешним видом, но надо ей отдать должное – после родов она похудела на 18 килограмм.

Кроме того, ведущая рассказала, благодаря какому питанию ей удалось снизить вес. По ее признанию, первый месяц после рождения сына она ела все, но так как она кормящая мама, из-за такого питания у ее малыша начали краснеть щечки. А вот на второй месяц она перешла на диетические продукты. "Второй месяц: брокколи, кабачок, картофель, авокадо, зеленый болгарский перец, шпинат, овсяная кашка, кукурузная каша, гречневая, киноа, рис, морковь, тыква, желтки яиц, индейка, телятина, кролик, оливковое масло, лук, соль, перец- по возможности все печеное и на пару", - сообщила Тодоренко.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко рассказала, как ей удалось похудеть / https://www.instagram.com/reginatodorenko

Уже на третьем месяце ведущая добавила в свой рацион: свеклу, рукколу, рыбу, кокосовое масло, кокосовую муку, артишок, оливки, баклажан, иногда латте с кокосовым или овсяным молоком, листья салата, кунжут, хумус, чечевица, круассаны (не удержалась).

Также Регина исключила сыр из-за вздутия живота малыша, сахар и соусы.

"Йога каждое утро по 15-20 минут. Массаж - 15 раз. Вода - 3,5 литра в день (вместе с чаем): 2 литра мне, 1,5 литра для Майкла", - поделилась ведущая.

Ранее Регина Тодоренко ошеломила сеть фигурой в купальнике после родов.

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Регина Тодоренко
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