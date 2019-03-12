"Похожа на Собчак": Ани Лорак сделала губы "уточкой" и расшевелила Сеть

Ани Лорак показала фотографию, на которой сделала губы "уточкой", и нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) опубликовала фотографию, на которой запечатлена в пальто с распущенными волосами и с губами, сложенными уточкой.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Исполнительница запечатлена на фото в черном пальто, с немного небрежной прической и в больших солнцезащитных очках.

"Сегодня (в понедельник, 11 марта, — Ред.) был продуктивный день…", — подписала снимок певица.

В соцсети мнения пользователей разделились насчет того, как выглядит артистка — одни расхвалили образ, а другие — жестко раскритиковали. "…Очки необычные, но ты в них потрясная…", — написала elenasaprykina2227. "Очки не идут. Как черепаха Тортилла", — считает lubov.lubov__. "…вы постарели…", — отметил gfotiop.

"Боже, какая же обворожительная леди", — полагает lesailesdeleternite. "Каролиночка, ты здесь похожа на Собчак (российская телеведущая, бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак — Ред.)", — поделился мнением mr.vapogozhev.

Ани Лорак показала фотографию, на которой сделала губы "уточкой", и нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Напомним, в конце июля 2018 года в одном из караоке-баров Киева мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки.

Супруг певицы обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже стало известно, что артистка развелась с мужем.