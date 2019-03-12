Известный психолог раскрыла имя новорожденного ребенка

Новорожденную дочь Натальи Холоденко зовут Вивьен / instagram.com/kholodenkon

Психолог, кандидат философских наук и ведущая Наталья Холоденко сообщила, что сама родила второго ребенка — девочку.

Новорожденного ребенка назвали Вивьен, написала эксперт в Instagram.

По словам Холоденко, дочь назвали Вивьен просто так — "имя пришло в голову".

"…Фамилия у нее папина, а не моя. Я свою не меняю никогда (у меня фамилия моего отца)", — поделилась кандидат наук.

Напомним, Наталья Холоденко скрывала свою беременность от общественности почти до ее конца — вплоть до 9-го месяца. СМИ выяснили, что о беременности психолога знали только три человека.