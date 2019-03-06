Наталяья Холоденко родила малыша / https://www.instagram.com/kholodenkon/

Психолог, кандидат философских наук, ведущая Наталья Холоденко стала мамой во второй раз.

Ребенок родился с весом 3500 грамм и ростом 53 см, психолог и малыш здоровы и чувствуют себя прекрасно, передает Viva.ua.

Знаменитость скрывала свое положение вплоть до 9-го месяца беременности, об этом знали трое: она, папа ребенка (ее новый возлюбленный), и врач. Даже сын Ларион, которому сейчас шесть с половиной лет, не знал о том, что у него появится братик или сестричка.

Ранее Наталья Холоденко обьяснила, почему не всегда стоит быть "правильными".