Психолог скрывала свое положение до последнего.
Психолог, кандидат философских наук, ведущая Наталья Холоденко стала мамой во второй раз.
Ребенок родился с весом 3500 грамм и ростом 53 см, психолог и малыш здоровы и чувствуют себя прекрасно, передает Viva.ua.
Знаменитость скрывала свое положение вплоть до 9-го месяца беременности, об этом знали трое: она, папа ребенка (ее новый возлюбленный), и врач. Даже сын Ларион, которому сейчас шесть с половиной лет, не знал о том, что у него появится братик или сестричка.
Ранее Наталья Холоденко обьяснила, почему не всегда стоит быть "правильными".