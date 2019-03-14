В сети появился зрелищный трейлер фильма "Мстители: Финал"

"Мстители: Финал" выйдет на экраны 25 апреля / Скриншот https://www.youtube.com/Marvel Entertainment

Marvel Entertainment показал новый трейлер крупнейшего на сегодняшний день фильма-блокбастера, поставленного по комиксам Marvel - "Мстители: Финал".

Трейлер четвертой части "Мстителей" был опубликован на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.

"Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку", - сказано в описании ролика.

Премьера состоится в Украине 25 апреля.

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