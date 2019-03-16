"Так и хочется переехать": в Сети пришли в бешенство из-за нового шпагата Волочковой

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram очередное фото своего "фирменного" шпагата, чем вызвала волну гнева среди пользователей Сети.

"Прекрасный вечер отдыха в нашем Спа... Как же тут красиво, чисто, уютно! 5 бассейнов, бани, хаммам, зона отдыха, грязевая лечебница, бассейн с водой Мертвого моря... Волшебный отдых с любимым после моего концерта", - подписала снимок танцовщица.

При этом, очевидно, опасаясь критики, она отключила возможность комментировать свой пост. Но пользователям это не помешало обсудить фото во ВКонтакте.

"Щас Волочкову увидела в новостях, опять шпагат, а мне смешно, хахахахаха))))))) сразу диагноз всплывает в голове...", "Залейте ноги бетоном ей в исходном положении", "Самой не противно?" "Настин шпагат ассоциируется у меня с лежачим полицейским на асфальте! Ей Богу, так и хочется переехать!" - пишут комментаторы.

instagram.com/volochkova_art

Ранее Волочкова села на шпагат на купели с ледяной водой, засветив при этом грудь.