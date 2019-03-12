Полуголая Анастасия Волочкова продемонстрировала откровенный шпагат

Анастасия Волочкова показала свой классический шпагат / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова выбрала новое место для шпагата.

43-летняя "королева шпагатов" на своей странице в Instagram показала откровенный снимок, на котором она сидит в шпагате на ледяной купели на улице. Балерина позирует в мини-бикини, демонстрируя свою растяжку, заодно "засветив" грудь.

"Растягиваю удовольствие от встречи с интересным человеком, который был у меня в гостях. Скоро вас ждет кое-что очень интересное. И настолько неожиданное, что это будет сенсацией! Но пока что подробностей рассказать не могу", - заинтриговала подписчиков балерина.

Отметим, во избежание негативных отзывов о снимках, Волочкова закрыла возможность комментировать ее фото.

Анастасия Волчокова вновь покрасовалась в шпагате / https://www.instagram.com/volochkova_art/

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