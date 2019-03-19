"Робокоп": Светлану Лободу затроллили из-за фото в наряде с очень глубоким декольте

Светлану Лободу высмеяли из-за снимка в ярком наряде / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фотографию, на которой запечатлена в наряде с разноцветными пайетками и с очень глубоким декольте.

Артистка поделилась снимком на своей странице в Instagram, за час он собрал более 25 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в ярком наряде и в узких солнцезащитных очках. Фото Лободы потроллили ряд интернет-пользователей.

"Гостья из будущего", — написала zhena.myzha. "Робокоп", — поделилась мнением dilnorka_27. "Как манекен", — считает stanislovegurin91.

Светлану Лободу высмеяли из-за снимка в ярком наряде / instagram.com/lobodaofficial

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.