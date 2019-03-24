"Тебе позвонят из пенсионного фонда": российский шоумен пошутил над Лорак

Исполнительница стала жертвой троллинга.
Российский шоумен Александр Ревва в соцсетях подшутил над переехавшей в РФ украинской певицей Ани Лорак.
В рамках шоу Comment Out, согласно сценарию, Ревва должен был выбрать – сломать куклу маленькой девочки или написать язвительный комментарий артистке.
После неподдельной реакции ребенка шоумен решил ее не расстраивать и написал язвительный комментарий Лорак в Instagram.
"Если тебе позвонят из пенсионного фонда по поводу корпоратива, ставь тройной гонорар, Новацкий сказал, у них сейчас денег до за*ницы", – потроллил он украинскую артистку.
Ревва оставил надпись под одной из фотографий Лорак, запечатлев момент на видео.
Напомним, Лорак поделилась селфи, на котором запечатлена улыбающейся в деловом образе, и нарвалась на критику из-за смерти Юлии Началовой.