"Тебе позвонят из пенсионного фонда": российский шоумен пошутил над Лорак

Над Лорак подшутили в России / instagram.com/anilorak

Российский шоумен Александр Ревва в соцсетях подшутил над переехавшей в РФ украинской певицей Ани Лорак.

В рамках шоу Comment Out, согласно сценарию, Ревва должен был выбрать – сломать куклу маленькой девочки или написать язвительный комментарий артистке.

После неподдельной реакции ребенка шоумен решил ее не расстраивать и написал язвительный комментарий Лорак в Instagram.

"Если тебе позвонят из пенсионного фонда по поводу корпоратива, ставь тройной гонорар, Новацкий сказал, у них сейчас денег до за*ницы", – потроллил он украинскую артистку.

/ Фото: скриншот из видео

Ревва оставил надпись под одной из фотографий Лорак, запечатлев момент на видео.

Напомним, Лорак поделилась селфи, на котором запечатлена улыбающейся в деловом образе, и нарвалась на критику из-за смерти Юлии Началовой.