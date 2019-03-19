"Ни слова в память о Началовой": Ани Лорак обвинили в "сплошном самолюбовании"

Ани Лорак похвасталась новым фото и получила порцию критики / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) поделилась селфи, на котором запечатлена улыбающейся в деловом образе, и нарвалась на критику.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за три часа он собрал более 49 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена сидящей в автомобиле. В соцсети певицу, в частности, обвинили в "сплошном самолюбовании".

"Сплошное самолюбование. Хоть бы словечко написала в память о Юлии Началовой (российская певица, Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет — Ред.)!" — отметила tatianmol. "Шоу Джокер (киноперсонаж — Ред.)", — пошутил mikhail22051979. "Что с вами? Постарели", — поделился мнением sshop777.

Напомним, в конце июля 2018 года в одном из караоке-баров Киева мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки.

Супруг певицы обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже стало известно, что артистка развелась с мужем.