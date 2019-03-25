Влад Топалов устроил "наезд" на Регину Тодоренко и приятеля: опубликовано видео

25 марта 2019, 09:23

Певец устроил "наездной" путь в Instagram.

Тодоренко
Регина Тодоренко и Влад Топалов / WomanHit

Влад Топалов, поп-певец и супруг постоянно проживающей в России украинской телеведущей Регины Тодоренко, опубликовал в своем Instagram "гневный" пост с возмущением поведением своей жены и приятеля/бывшего коллеги по дуэту Smash Сергея Лазарева.

Топалов наигранно заявил о том, что близкие ему люди слишком сильно заняты своими делами и не находят для него времени.

По словам певца, у его супруги Тодоренко вышел новый сезон шоу Пятница с Региной, а сейчас она "греет одно место на солнце", а Лазарев занят съемками нового клипа, поэтому режиссер Константин Черепков не успел закончить сценарий для видеоролика самого Топалова.

"Все это не было бы проблемой, если бы ХОТЬ ОДНА ИЗ ЭТИХ СВОЛОЧЕЙ ПРИСЛАЛА ХОТЬ ОДИН ТИЗЕР МНЕ, ХОТЬ ОДНУ ССЫЛКУ, ХОТЬ ОДИН ВИДОС, для всех этих свайпов, @…яйпов, и т. д. Я ж тоже, как бээээ, хочу выложить там, поддержать, похвастаться, поделиться. Но нет! Эти господа ваще про меня забыли и все занимаются своими делами! И они меня этим очень бесят! 2ой день прошу что у одной, что у другого! Нет! Не нужны им мы с вами! Ну и хрен с ними! А пока вот вам видосик с закулисья съемок @prtshow, поем сыну нашу любимую песню!", — написал он.

В конце записи Топалов особо добавил, что его пост является шуткой, и он на самом деле очень любит и гордится Тодоренко и Лазаревым.

Ниче так у меня жена и друг! @lazarevsergey @reginatodorenko !!!! Ребята мощные! Одна греет одно место на солнце, другой вообще пропал! При чем, понятно, оба были заняты большими делами! У одной вышел новый сезон ее шоу. Которое, кстати, снимаем теперь в нашей квартире, тк сына я не разрешаю таскать по павильонам. У другого , победителя конкурса Евровидение 2019, вышел космический клип и песня! Клип, кстати, снимал ему еще один мой друг, Костя, @severvideo , который из-за съемок Сережи, не успел закончить мой сценарий и, соответственно, снять мне видео! Всё это не было бы проблемой, если бы ХОТЬ ОДНА ИЗ ЭТИХ СВОЛОЧЕЙ ПРИСЛАЛА ХОТЬ ОДИН ТИЗЕР МНЕ, ХОТЬ ОДНУ ССЫЛКУ, ХОТЬ ОДИН ВИДОС, для всех этих свайпов, @....яйпов , и тд. Я ж тоже, как бээээ, хочу выложить там, поддержать, похвастаться, поделиться. Но нет! Эти господа ваще про меня забыли и все занимаются своими делами! И они меня этим очень бесят! 2ой день прошу что у одной, что у другого! Нет! Не нужны им мы с вами! Ну и хрен с ними! А пока вот вам видосик с закулисья съемок @prtshow, поем сыну нашу любимую песню!!!♥️♥️♥️♥️?????????? #vtteam #vladtopalov #тамгдеты #владтопалов #jeep #jeeprussia #eurovision2019 Это я так шучу, конечно! Я обоих поздравляю! Люблю и горжусь! Ну и еще скучаю немножко..... по сыну??♥️ как у вас дела? Простите меня за всё, братья и сестры! С Праздником Вас!

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Напомним, ранее Тодоренко рассказала, как после родов ей удалось похудеть на 18 килограмм. До этого она и Топалов удивили Сеть пикантным фотоснимком.

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Instagram Регина Тодоренко Сергей Лазарев Влад Топалов
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