Разница в 15 лет: Вера Брежнева призналась, как ей удалось кардинально изменить свою внешность

Вера Брежнева показала фото в юности / Instagram/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева поделилась историей, как ей удалось превратиться из "гадкого утенка" в одну из самых желанных певиц.

37-летняя артистка выложила в Instagram фотоколллаж, на котором она запечатлена в студенческие годы – в 16 лет, и в 33 года. На первом снимке Брежнева позирует в очках с короткой стрижкой и полными чертами лица. На другом фото певица красуется с длинными волосами, ярким макияжем и утонченным лицом.

"Я не участвовала в челлендже 10 лет. А сейчас нашла такую картинку в интернете. Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015-го года, а значит мне 33. Когда еще только начинали все эти уколы и тд, и я не успела на тот момент ничего попробовать", - призналась певица.

Брежнева добавила, что услугами пластического хирурга она не пользовалась, поддерживает свежесть и красоту походами к косметологу и регулярными физическими упражнениями.

"Единственное, что делала с лицом - уход у косметолога, кислотные пилинги, мезотерапия витаминным составом (напаж - без папул). Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось (как некоторые предполагают). Хотя над волосами пришлось поработать и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков. Шея стала уже благодаря пилатесу (в юности тягала железо в тренажерном зале). Конечно, тех знаний, которые у нас есть сейчас, тогда и не могло быть", - отметила Брежнева.

Вера Брежнева показала, как изменилась за 15 лет / Instagram/vbdiary

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