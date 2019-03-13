"Я не виню": Вера Брежнева впервые прокомментировала развод сестры с Цекало

Вера Брежнева прокомментировала развод сестры с Цекало / Instagram/Вера Брежнева

Украинская певица Вера Брежнева впервые высказалась о разводе своей младшей сестры Виктории с известным российским шоуменом Александром Цекало.

37-летняя артистка в интервью российскому ведущему Вячеславу Манучарову для программы "Эмпатия Манучи" отметила, что поддерживает сестру, но не винит самого Цекало.

"Если бы я была более юной, я была бы более категоричной и говорила бы, может быть, какие-то слова, но я могу сказать, что в жизни всякое бывает. Я могу и Саше это сказать, если я его увижу", - добавила она.

Певица отметила, что развод – тяжелый процесс для обеих сторон, и вспомнив, как сама пережила сложный период, разводясь с бизнесменом Михаилом Киперманом.

"Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод. У меня был развод, у моих друзей был развод. Это то, что не пожелаешь и врагу. Я поддерживала, но не умаляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожить эту печаль. Он должен ее достать полностью и прожить ее. Только тогда он будет готов к новой жизни", - отметила певица.

Брежнева добавила, что не общается с Цекало, и он уже не является частью их семьи.

"У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидеть их папу, что бы он не сделал. Я не виню никого и не считаю, что на этом жизнь заканчивается", - рассказала Брежнева.

Напомним, впервые Цекало заподозрили в измене жене осенью 2018 год – тогда шоумен в ресторане в центре Москвы отдыхал с друзьями и в компании брюнетки, к которой не стеснялся проявлять чувства.

Позже шоумен заявил, что уже давно расторг брак со своей бывшей женой Викторией Галушкой.

СМИ сообщили, что артист в марте женился на 27-летней Дарине Эрвин, для него это четвертый брак.

Отметим, в браке Цекало и Галушка состояли с 2008 года, у них родилось две детей.

Ранее Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей.