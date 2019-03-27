"Лицо постарело очень": Наталья Могилевская шокировала изможденным видом

Наталья Могилевская удивила сеть внешним видом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская удивила поклонников внешним видом.

Певица разместила на своей странице в Instagram селфи, на котором она запечатлена с ярким макияжем с акцентом на глаза, массивными серьгами и букетом роз.

"Помоги цветам распуститься в сердце ближнего и... возвращайся в свой сад... Редко встречаются такие белоснежные цветы. Они завораживают своей чистотой и нежностью. Удивительные! Спасибо…", - написала артистка.

Подписчики обратили внимание на уставший и постаревший вид певицы, призвав ее больше не худеть.

"Наталья, хватит худеть! Неужели из вашего окружения некому сказать, что вы уже перешли порог "хорошенькой" и "прикольно"!?", "Постарела капец… женщина должна быть в теле. Поправляйся, Натали", "Лицо постарело очень. Хватит худеть!", "Больше худеть не надо, а то уже будет изнеможенный вид", - писали юзеры.

Наталья Могилевская показала неудачное селфи / instagram/nataliya_mogilevskaya

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