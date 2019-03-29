"В ожидании лета": Регина Тодоренко покрасовалась в стильном купальнике

Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, похвасталась фигурой в купальнике.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, сделанное в Дубае – там ведущая со своим сыном Михаилом и отдыхала, и работала – она снялась в рекламе коллекции купальников бренда Calzedonia. Так, певица позировала в слитном купальнике со змеиным принтом, кепке и солнцезащитных очках.

"В ожидании лета", - подписала фото ведущая.

Поклонники расхвалили постройневшие формы Тодоренко, и удивились, как за такой короткий срок после беременности ей удалось сбросить 18 килограмм

"Как вам удалось избавиться от 18 кг? Кааак?", "Классный купальник!", "Отличная фигура", "Регина, у тебя такая грудь большая стала после беременности! Или просто кажется?", "Фото просто супер, я даже сначала не узнала", - писали юзеры.

Регина Тодоренко покрасовалась в купальнике / instagram.com/reginatodorenko/

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как после родов ей удалось похудеть на 18 килограмм.