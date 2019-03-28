Анджелина Джоли станет супергероем Marvel

Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel / Reuters

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли ведет переговоры о сьемках в новом фильме знаменитой киновселенной Marvel "Вечные".

Как сообщает издание Variety, актриса уже дала свое согласие на съемки, но пока не известно, какую именно роль сыграет Анджелина.

Режиссером фильма выступит Хлои Чжао. Лента расскажет о противостоянии двух рас суперлюдей – "Вечных" и "Девиантах", которые создали разумные космические существа Целестиалы.

Премьера картины намечена на начало ноября 2020 года.

Отметим, что впервые комикс "Вечные" вышел в июле 1976 года.

Герои комикса "Вечные"

Ранее Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об условиях опеки над детьми.