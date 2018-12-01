Брэт Питт и Анджелина Джоли договорились об условиях опеки над детьми

Джоли и Питт пришли к соглашению об опеке над детьми / Reuters

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли спустя два года бракоразводного процесса смогли договориться об условиях опеки над шестью детьми.

"Договоренность о соглашении об опеке была достигнута две недели назад, а теперь оно подписано обеими сторонами и судьей",- сообщила юрист порталу E!

По словам адвоката, договор об опеке "основан на рекомендациях эксперта по опеке над детьми", поэтому теперь необходимость судебного процесса отпадает. Условия соглашения не разглашаются "в интересах детей".

Напомним, 19 сентября 2016 года Джоли подала заявление на развод. Причиной расторжения брака супруги назвали разногласия в методах воспитания детей, также алкогольную зависимость Питта. Джоли просила опеку над детьми, а Питту предоставила право посещения. Алиментов от актера Джоли не требовала.

Сейчас шестеро детей:17-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс живут вместе с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними.

Ранее Брэд Питт пообещал больше никогда не жениться.