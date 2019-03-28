"Совсем уже не узнать": Алексей Панин признался, что делает "уколы красоты"

Алексей Панин решил сохранить молодость с помощью иньекций ботокса / instagram.com/alexeypanin777

Известный своими эпатажными выходками российский актер Алексей Панин удивил своих поклонников новым признанием.

На своей странице в Instagram 41-летний Панин показал фото с кресла косметолога, сообщив, что он стремится выглядеть моложе с помощью иньекций ботокса и гиалуроновой кислоты.

"Кира творит чудеса!", - подписал фото Панин.

Подписчики разделились в мнении: одни считают, что такие "уколы красоты" навредят актеру, и его внешность перестанет быть узнаваемой, другие же поддержали Панина в его стремлении сохранить молодость.

"Да, скоро совсем уже не узнать будет...", "Если у людей имеется возможность омолаживать себя всеми возможностями новыми- абсолютно верно- это необходимо делать! Зачем стариться? Молодость - самое лучшее, что есть в нашей жизни!", "Алексей, а сколько вам лет?", - писали юзеры.

Алексей Панин делает "уколы красоты" / instagram.com/alexeypanin777

Ранее стало известно, что Алексею Панину светит срок за пост про "грязную, уголовную, гомофобную Россию".