"Совсем уже не узнать": Алексей Панин признался, что делает "уколы красоты"

Любимый актер Путина отказался от алкоголя в пользу косметологических услуг.
Известный своими эпатажными выходками российский актер Алексей Панин удивил своих поклонников новым признанием.
На своей странице в Instagram 41-летний Панин показал фото с кресла косметолога, сообщив, что он стремится выглядеть моложе с помощью иньекций ботокса и гиалуроновой кислоты.
"Кира творит чудеса!", - подписал фото Панин.
Подписчики разделились в мнении: одни считают, что такие "уколы красоты" навредят актеру, и его внешность перестанет быть узнаваемой, другие же поддержали Панина в его стремлении сохранить молодость.
"Да, скоро совсем уже не узнать будет...", "Если у людей имеется возможность омолаживать себя всеми возможностями новыми- абсолютно верно- это необходимо делать! Зачем стариться? Молодость - самое лучшее, что есть в нашей жизни!", "Алексей, а сколько вам лет?", - писали юзеры.
Ранее стало известно, что Алексею Панину светит срок за пост про "грязную, уголовную, гомофобную Россию".