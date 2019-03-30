Каменских презентовала зажигательный клип с номинантом Грэмми De La Ghetto

Настя Каменских записала новую версию испаноязычного хита / https://www.instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, известная также под псевдонимом NK, решила закрепить успех своего испаноязычного трека Peligroso, который занял лидирующие позиции в чарте Billboard.

Исполнительница записала новую версию хита с одним из самых известных латиноамериканских артистов в жанре реггетон De La Ghetto. Видео опубликовано в YouTube.

"С NK было просто невероятно работать и петь. Она – cosmopolitan girl с латиноамериканским характером. Я был в восторге от ее стиля и страсти, когда впервые услышал Peligroso на радио. Помню, как начитал под нее рэп – с этого, пожалуй, все началось", – рассказывает номинант Грэмми De La Ghetto.

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"Я просто безумно счастлива, что моя песня Peligroso покоряет все больше слушателей, как в Украине, так и в Латинской Америке. Работать с De La Ghetto было прекрасно и результат получился невероятный. Своим творчеством я каждый день показываю, что музыка не имеет границ. И успех Peligroso, который сегодня сыграл по-новому, лучше тому подтверждение", - поделилась эмоциями NK.

Как ранее сообщалось, Каменских выпустила клип на нашумевший хит Попа как у Ким.