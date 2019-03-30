"Что там между ног вывалилось?": Регина Тодоренко озадачила сеть фото в бикини

Певица показала забавное фото со сьемок рекламы бренда Calzedonia.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, удивила поклонников забавной позой на фото.
На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок, сделанный в Дубае во время сьемок рекламы бренда Calzedonia. В кадре Регина в белом бикини идет вперед, подняв руки вверх.
"Вот так я танцую, когда вам нравятся выпуски", - подписала фото Тодоренко.
Однако, поклонников озадачила тень от волос ведущей, и они поинтересовались, что же находится в интимной зоне ведущей.
"Что там между ног вывалилось?", "Потрясающе выглядишь! Мотивация для многих, браво!", "Вызываешь демона?", "На мартышку похожа из мультика "Маугли", - писали юзеры.
Ранее Регина Тодоренко покрасовалась в стильном купальнике.