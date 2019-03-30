"Что там между ног вывалилось?": Регина Тодоренко озадачила сеть фото в бикини

Регина Тодоренко показала забавное фото / instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, удивила поклонников забавной позой на фото.

На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок, сделанный в Дубае во время сьемок рекламы бренда Calzedonia. В кадре Регина в белом бикини идет вперед, подняв руки вверх.

"Вот так я танцую, когда вам нравятся выпуски", - подписала фото Тодоренко.

Однако, поклонников озадачила тень от волос ведущей, и они поинтересовались, что же находится в интимной зоне ведущей.

"Что там между ног вывалилось?", "Потрясающе выглядишь! Мотивация для многих, браво!", "Вызываешь демона?", "На мартышку похожа из мультика "Маугли", - писали юзеры.

Регина Тодоренко покрасовалась в белом бикини / instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко покрасовалась в стильном купальнике.