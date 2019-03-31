Полуголый Максим Галкин случайно попал на видео: показал больше, чем хотел

Максим Галкин показал больше, чем вид из окна / instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист Максим Галкин попал в неловкую ситуацию из-за видео в Insta Stories.

На своей странице в Instagram шоумен решил показать вид из окна их с Пугачевой замка. Из-за яркого солнечного света, в стекле видно отражение артиста, и заметно, что он снимает ролик без одежды в одних трусах.

"Весна", - сказал в конце ролика шоумен.

Намеренно Галкин показал больше, чем хотел, или нет, но эта сториз точно стала одной из самых популярных за время существования его Instagram.

Максим Галкин "посветил" трусами в отражении стекла / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин хотел показать вид из окна / instagram.com/maxgalkinru

Ранее Максим Галкин показал с высоты птичьего полета.