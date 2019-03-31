Полуголый Максим Галкин случайно попал на видео: показал больше, чем хотел

31 марта 2019, 13:42

Юморист попал в курьезную ситуацию.

Максим Галкин
Максим Галкин показал больше, чем вид из окна / instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист Максим Галкин попал в неловкую ситуацию из-за видео в Insta Stories.

На своей странице в Instagram шоумен решил показать вид из окна их с Пугачевой замка. Из-за яркого солнечного света, в стекле видно отражение артиста, и заметно, что он снимает ролик без одежды в одних трусах.

"Весна", - сказал в конце ролика шоумен.

Намеренно Галкин показал больше, чем хотел, или нет, но эта сториз точно стала одной из самых популярных за время существования его Instagram.

Максим Галкин
Максим Галкин "посветил" трусами в отражении стекла / instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин
Максим Галкин хотел показать вид из окна / instagram.com/maxgalkinru

Ранее Максим Галкин показал с высоты птичьего полета.

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Максим Галкин
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