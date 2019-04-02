"Пацанячья прича": Анна Седокова шокировала сеть кардинальной сменой имиджа

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова испугала поклонников кардинальными изменениями во внешнем виде.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала серию фото, на которых она опзирует с короткими волосами в белой рубашке и ножницами в руках.

"Перемены к лучшему. В жизни. Особенно в личной. А если перемен нет, нужно стать переменой. Мне идет?", - подписала кадры певица.

Поклонники отметили что первоапрельская шутка у певицы удалась, и ей даже идет такой парик.

"И тебя с первым апреля. Кто-нибудь поверил, что секси Седакова променяет свою рыжую шевелюру на пацанячью причу?", "Кончита Вурст тихо плачет в сторонке!", "Усы есть, можно паковать чумадан на Евровидение", "Неее... Слишком красивый мужик", "Аня, это ты?! Не узнать! Хорошенький мальчик", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова вышла на сцену в полуголом виде.