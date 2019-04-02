Застрелил рэпера и зарезал его фанатов: в сети появилось жуткое видео убийства Nipsey Hussle

Nipsey Hussle был убит 31 марта / instagram.com/nipseyhussle

В США во время вечера памяти по застреленному рэперу Эрмису Асгедому, выступающего под псевдонимом Nipsey Hussle, неизвестный зарезал шестерых его поклонников, еще 19 были доставлены в больницу.

Как сообщает CBS Los Angeles, нападение на толпу фанатов, которые пришли отдать дань памяти погибшему рэперу, произошло около 8 вечера. На видео заметно, как поклонники стали внезапно разбегаться в разные стороны. Шестеро были изрезаны, еще 19 попали в больницы из-за давки в толпе.

Отметим, что личность подозреваемого в убийстве рэпера и его поклонников полиция установила в тот же вечер. Им оказался Эрик Холдер, Лос-Анджелесский отдел полиции призвал любого, кто знает о местонахождении мужчины или произошедшей стрельбе, сообщить информацию в Южное бюро.

Eric Holder is wanted for Homicide in the shooting of Nipsey Hussle. He was last seen in a 2016 white 4 door Chevy Cruze CA license plate 7RJD742. Anyone with information related to his whereabouts or this deadly shooting is urged to contact South Bureau Homicide at 323-786-5100 pic.twitter.com/3pX4fbezDs — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 April 2019

Напомним, поздно вечером 31 марта в районе Гайд-парка Лос-Анджелеса парень около 20 вошел в магазин Асгедома Marathon и в упор выстрелил в Nipsey Hussle, тот скончался от полученных огненных ранений.