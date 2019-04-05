"В гламурных мусорных пакетах": Настя Каменских рассмешила сеть нелепым нарядом

Поклонники считают, что это худший наряд певицы.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских разочаровала поклонников нелепым нарядом.
31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram селфи из гримерки, на котором она запечатлена в телесном боди с прозрачным глубоким декольте и высоких лаковых сапогах розового цвета.
Подписчики признались, что это худший наряд, который они когда-либо видели на певице, и стали подшучивать на ней, - мол, артистка в таких гламурных сапогах собралась на рыбалку.
"Плохое фото, неудачный кадр", "Еще такого ужаса не видела!", "Прикольные заброды, судя по всему, Настюха серьезно на рыбалку настроилась", "На рыбалку собралась?", "Настя превращается в инстаграмную телочку", "Похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских взволновала фанатов фото в полупрозрачном белье.