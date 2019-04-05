"В гламурных мусорных пакетах": Настя Каменских рассмешила сеть нелепым нарядом

Каменских разочаровала сеть нелепым образом / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских разочаровала поклонников нелепым нарядом.

31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram селфи из гримерки, на котором она запечатлена в телесном боди с прозрачным глубоким декольте и высоких лаковых сапогах розового цвета.

Подписчики признались, что это худший наряд, который они когда-либо видели на певице, и стали подшучивать на ней, - мол, артистка в таких гламурных сапогах собралась на рыбалку.

"Плохое фото, неудачный кадр", "Еще такого ужаса не видела!", "Прикольные заброды, судя по всему, Настюха серьезно на рыбалку настроилась", "На рыбалку собралась?", "Настя превращается в инстаграмную телочку", "Похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах", - писали юзеры.

Настя Каменских покрасовалась в неудачном образе / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских взволновала фанатов фото в полупрозрачном белье.