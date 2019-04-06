"Похудел - помолодел!": Потап удивил фанатов преображениями во внешности

Потап удивил сеть внешним видом / instagram.com/realpotap/

Известный продюсер и рэпер Потап привел в восторг поклонников своим внешним видом.

На своей странице в Instagram Потап выложил фото, на котором он запечатлен в узких джинсах, черном поло, бомбере и слипонах на ногах.

Поклонники заметили, что артист похудел, и стал выглядеть моложе. Кто-то даже сравнил потапа с голливудским "крепким орешком" Брюсом Уиллисом.

"Худенький и молодой", "Похудел очень", "Где купить такие "молодильные яблоки"?", "Похудел - помолодел!", "Брюс Уиллис прям!", - писали юзеры.

Потап заметно похудел / instagram.com/realpotap

Ранее Потап разоткровенничался об интимной жизни - опубликовано видео.