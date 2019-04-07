Forbes выложил в сеть рейтинг самых богатых музыкантов мира

Купюры / Reuters

Авторитетный западный деловой журнал Forbes обнародовал очередной рейтинг самых богатых музыкантов Земли.

На пятом месте расположился рэпер, продюсер и дизайнер одежды Пи Дидди (Шон Джон Комбс), состояние которого оценивается в 825 млн долларов США.

На четвертом месте оказался композитор и джазмен Герб Альперт, девятикратный лауреат премии Грэмми и совладелец одной из успешнейших музыкальных лейблов A&M Records (850 млн долларов США).

Читайте такжеСамая богатая модель планеты снялась обнаженной для журнала VogueНа третьем месте расположился легендарный рэпер, автор песен и продюсер Джей Зи (Шон Кори Картер). Его состояние оценивается в 900 млн долларов США.

Второе место занял легендарный музыкант и композитор, бывшей участник The Beatles, Пол МакКартни. Его состояние оценивается в 1,2 млрд долларов США.

Самым же богатым музыкантом мира в 2018 стал легендарный композитор Эндрю Ллойд Уэббер. Его состояние оценивается в 1,28 млрд долларов США. Уэббер прославился своими мюзиклами, некоторые из которых (Призрак оперы, Иисус Христос - суперзвезда, Эвита, Кошки) не сходят со сценических подмостков до сих пор.

Напомним, ранее стало известно, кто стал самым богатым актером в мире в 2018-м.

