В Москве прощаются с Георгием Данелией: фото и видео

Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.
автором культовых кинокартин "Кин-дза-дза", "Мимино" и "Афоня" Георгием Данелией .
Режиссера не стало в Москве в возрасте 88 лет. Церемония прощания проходила в большом зале Центрального Дома кинематографистов, передает МК.Ru.
Гроб с телом Данелии стоял на сцене, вокруг него несли караул четыре гвардейца. Проститься со знаменитым режиссером и сценаристом пришли сотни коллег и поклонников, среди которых земляки Данелии - грузины.
Траурная церемония длилась около двух часов, за это время поклонники возлагали неисчислимое количество цветов и траурных венков к гробу умершего.
После окончания прощания с Данелией, гроб с телом режиссера вынесли из Дома кино под аплодисменты и возгласы "Браво!" и "Спасибо!".
Похоронят Данелию после отпевания на Новодевичьем кладбище.
Ранее в Москве простились с Алексеем Булдаковым.