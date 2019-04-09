В Москве прощаются с Георгием Данелией: фото и видео

9 апреля 2019, 15:20

Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

  • Георгий Данелия, церемония прощания mk.ru
  • Георгий Данелия, церемония прощания mk.ru
  • Георгий Данелия, церемония прощания mk.ru
  • Георгий Данелия, церемония прощания mk.ru
  • Георгий Данелия, церемония прощания mk.ru

автором культовых кинокартин "Кин-дза-дза", "Мимино" и "Афоня" Георгием Данелией .

Режиссера не стало в Москве в возрасте 88 лет. Церемония прощания проходила в большом зале Центрального Дома кинематографистов, передает МК.Ru.

Гроб с телом Данелии стоял на сцене, вокруг него несли караул четыре гвардейца. Проститься со знаменитым режиссером и сценаристом пришли сотни коллег и поклонников, среди которых земляки Данелии - грузины.

Траурная церемония длилась около двух часов, за это время поклонники возлагали неисчислимое количество цветов и траурных венков к гробу умершего.

После окончания прощания с Данелией, гроб с телом режиссера вынесли из Дома кино под аплодисменты и возгласы "Браво!" и "Спасибо!".

Похоронят Данелию после отпевания на Новодевичьем кладбище.

Ранее в Москве простились с Алексеем Булдаковым.

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Георгий Данелия
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