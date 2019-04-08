В Москве прощаются с Алексеем Булдаковым: первые фото

В столице России Москве прощаются с российским актером Алексеем Булдаковым, звездой фильма Особенности национальной охоты.

Церемония прощания проходит в Доме кино, где в главном зале по центру сцены стоит гроб с Булдаковым. На экранах транслируются фильмы, в которых Булдаков сыграл главные роли, а из колонок звучат песни в его исполнении, передает СтарХит.

У гроба выставлен почетный караул. Прощаться с любимым актером пришли многочисленные поклонники, принесли цветы и венки.

Напомним, Алексей Булдаков умер в ночь на 3 апреля в гостинице монгольского города Улан-Батор. Сначала появилась информация, что скончался Булдаков из-за оторвавшегося тромба. Позже в посольстве РФ в Монголии сообщили другую причину смерти Булдакова — сердечная недостаточность.

Ранее умер Георгий Данелия.