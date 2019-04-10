"Все идеально!": Регина Тодоренко показала фигуру после родов в мини-бикини

Регина Тодоренко похвасталась фигурой в бикини / instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, показала идеальную фигуру 4 месяца после родов.

На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок, сделанный в Дубае во время сьемок рекламы бренда Calzedonia. На фото Регина позирует на пляже в раздельном купальнике, демонстрируя женственную фигуру.

"На этом фото я горжусь ракурсом, который подобрал фотограф, т.к. не видно моих жирненьких боков, они все спрятались в песок", - отметила ведущая.

Подписчики считают, что Регина к себе придирается, и у нее точно нет лишнего веса. Фанаты заверили, что фигура молодой мамы выглядит просто идеально.

"Бесконечные красивые ножки", "Прекрасно выглядишь, даже краше стала после родов", "Нету там ничего лишнего. Отличная фигурка!", "Для молодой мамочки фигурка огонь! Эффектная, молодая, красивая, стройная, идеальная", "Какие бока? Все идеально! И купальник правильный!", "Фигура очень красивая. Особенно грудь", - писали юзеры.

Регина Тодоренко похвасталась фигурой в бикини / instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко рассказала о проблемах в интимной жизни.