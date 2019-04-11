"Окончательно обватнился": "пьяный" Иван Дорн сплясал в новом клипе среди берез

Певец записал дуэт с российской артисткой Zventa Sventana.
Известный скандальный украинский поп-певец Иван Дорн выпустил клип на песню "Мужа дома нету", записанную совместно с российской артисткой Zventa Sventana (Тина Кузнецова).
Видео появилось на YouTube-канале артистки. В ролике Дорн предстал в образе нетрезвого мужа певицы, танцуя среди берез народные русские танцы, смешанные с хип-хопом.
"Мужа дома нету" — это народный танцевальный хаус. Трек про грань между свободой и разгулом. Про то, как безудержное веселье может увести на темную сторону силы. Изначально это застольная песня, которую в селе Россошки воронежской области исполняли на свадьбах. Так девушкам внушали нормы поведения, а точнее то, как вести себя точно нельзя. Особенно в ситуации, когда #МужаДомаНету", - сказано в описании клипа.
Украинские поклонники артиста возмутились такой коллаборации и тем, что украинский певец примерил образ русского деревенского молодца.
"Ооо, русская душа вырвалась", - написал Александр Неделько.
"В русичи заделался?", - спросила Лера Гориченко.
"Дорн окончательно обватнился", - отметил Артем Дудченко.
Однако, большинству фанатов артиста клип и песня понравились.
"Иван Дорн. Африка - славяне edition", "Дорн в начале клипа = Я в пятницу вечером", "Мой вестибулярный аппарат просил прекратить, но я посмотрел до конца. Очень хорошо", - писали юзеры.
Ранее Иван Дорн станцевал в поддержку Maruv.