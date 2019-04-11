"Окончательно обватнился": "пьяный" Иван Дорн сплясал в новом клипе среди берез

11 апреля 2019, 14:42

Певец записал дуэт с российской артисткой Zventa Sventana.

Иван Дорн
Иван Дорн записал дуэт с российской певицей / facebook.com/ivandorncom

Известный скандальный украинский поп-певец Иван Дорн выпустил клип на песню "Мужа дома нету", записанную совместно с российской артисткой Zventa Sventana (Тина Кузнецова).

Видео появилось на YouTube-канале артистки. В ролике Дорн предстал в образе нетрезвого мужа певицы, танцуя среди берез народные русские танцы, смешанные с хип-хопом.

"Мужа дома нету" — это народный танцевальный хаус. Трек про грань между свободой и разгулом. Про то, как безудержное веселье может увести на темную сторону силы. Изначально это застольная песня, которую в селе Россошки воронежской области исполняли на свадьбах. Так девушкам внушали нормы поведения, а точнее то, как вести себя точно нельзя. Особенно в ситуации, когда #МужаДомаНету", - сказано в описании клипа.

Украинские поклонники артиста возмутились такой коллаборации и тем, что украинский певец примерил образ русского деревенского молодца.

"Ооо, русская душа вырвалась﻿", - написал Александр Неделько.

"В русичи заделался?﻿", - спросила Лера Гориченко.

"Дорн окончательно обватнился", - отметил Артем Дудченко.

Однако, большинству фанатов артиста клип и песня понравились.

"Иван Дорн. Африка - славяне edition", "Дорн в начале клипа = Я в пятницу вечером", "Мой вестибулярный аппарат просил прекратить, но я посмотрел до конца. Очень хорошо", - писали юзеры.

Ранее Иван Дорн станцевал в поддержку Maruv.

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Иван Дорн
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