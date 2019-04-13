Вера Брежнева раскрыла секрет красоты и рассказала, как полюбить себя

Певица из Украины Вера Брежнева и ее подруга-модель Елена Перминова снялись вместе в стильной фотосессии для российского журнала ОК.

Одним фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, напомнив поклонникам купить журнал, и прочитать интервью с ней.

В фотосессии певица примерила черный боди с глубоким декольте, колготы, туйли на высоком каблуке и бежевый тренч. 37-летняя певица продемонстрировала шикарную стройную фигуру.

В интервью изданию Брежнева призналась, что внутренняя красота важна не меньше вешней.

"Быть красивой — это светиться изнутри, дарить улыбки. Если у женщины блестят глаза, ты на нее смотришь завороженно. А когда женщина идеально сложена, но от нее не исходит света, тепла, нет в ней внутреннего огня, — твой взгляд не задерживается", - считает певица.

По словам Брежневой, у нее уже начались первые признаки возрастных изменений, и она уже не так свежа и бодра после нескольких бессонных ночей подряд.

"Но я не хочу прибегать к каким-то кардинальным процедурам, чтобы выглядеть как в юности. Для меня быть собой — это быть в гармонии с собой, принимать и любить себя такой, какая я есть. Очень многие девушки у меня спрашивают: "А как полюбить себя?" Мне кажется, что для начала нужно научиться себя уважать. Как? Как минимум правильно питаться (это нелегко дается, потому что хочется есть всё подряд). Но когда я правильно питаюсь, я лучше себя чувствую. И начинаю уважать себя за то, что у меня есть сила воли и она помогает мне становиться лучше. То же самое можно сказать и про тренировки", - отметила артистка.

В комментариях к фото артистки в соцсетях, фанаты лестно отозвались о снимках, одарив певицу сотнями комплиментов.

"Вера, вы как всегда прекрасны", "Как красиво! Вы такие женственные девушки", "Вера, какая Вы красивая, фигуристая женщина. Хорошо, что у Вас дочери - красивых женщин стало еще больше", "Женщина огонь!", - писали юзеры.

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