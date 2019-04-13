В России Брежневу лишили звания украинской певицы

Яндекс по просьбе Брежневой виртуально лишил ее гражданства / instagram.com/ververa

Поисковая система Яндекс снесла правки в информацию о певице украинского происхождения Вере Брежневой.

По информации на сайте Яндекс, сейчас Брежнева обозначена, как певица. Ранее ее подписывали, как украинскую певицу.

Коллеги украинки, которые также после российской агрессии перебрались в Россию, пока обозначены в Яндексе с указание гражданства. Например, Ани Лорак представлена, как украинская певица.

Следует отметить, в недавнем интервью Брежнева заявляла, что не хочет привязываться в своем творчестве к национальности и высказалась против позиционирования ее, как украинской исполнительницы. После этого Яндекс внес правки в информацию. Однако в российской Википедии Брежневу по-прежнему представляют читателям украинской певицей.

Напомним, ранее Брежнева настаивала, что ее первый концерт состоялся за пределами Украины.

Как известно, ее муж Константин Меладзе пока остается гражданином Украины, что позволило ему проголосовать на выборах президента страны.