Стало известно, сколько заработала Алла Пугачева за годы своей карьеры

15 апреля 2019, 13:48

Состояние Примадонны оценивается в очень крупную сумму.

Пугачева
Алла Пугачева за годы карьеры заработала немалое состояние / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева 15 апреля отмечает юбилей – 70 лет. 

И хотя она уже 10 лет не дает концерты, она до сих пор является востребованной артисткой – по словам звездного промоутера Сергея Лаврова, за ее выступление в регионах ей готовы заплатить около 100 тысяч евро, а корпоративы Примадонна посещает за еще большую сумму – 300 тысяч евро, передает КП.

По информации издания, состояние певицы оценивается в 100 миллионов долларов. В распоряжении Примадонны недвижимость не только в России: квартира на Тверской (оценивается в 33,5 миллиона гривен), жилье в элитном доме в районе Арбата (эта квартира стоит около 120 млн гривен).

Кроме того, у Пугачевой есть дача в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья, а также трехэтажный дом площадью 1000 кв. м, который расположен на участке в 50 соток (оценивается в 1 млн долларов). Плюс певица владеет замком в деревне Грязь, который стоит не менее 12 млн долларов.

Читайте также"Может развестись": астролог спрогнозировал перемены в личной жизни Аллы ПугачевойРанее у артистки была квартира в Майами, но она ее продала – за границей, так как она, Галкин и их дети получили гражданство Кипра, они купили квартиру в 150 - 200 квадратов в Лимасоле.

Также артистка владеет машинами Мерседес Пульман золотистого цвета и Роллс-Ройсом модификации Фантом стоимостью в 1 млн евро.

Пугачева обеспечила недвижимостью и своих близких – старшему внуку она подарила квартиру, стоимость которой оценивают в 60 миллионов рублей (примерно 24 миллиона гривен), а также приобрела жилье своему племяннику.

Напомним, в сеть выложили "скандально-вульгарный" клип Пугачевой на хит Айсберг.

Ранее Алла Пугачева в пижаме приняла первые поздравления от детей и мужа.

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Алла Пугачева
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