Растрогали до слез: Алла Пугачева в пижаме приняла первые поздравления от детей и мужа

Пугачева приняла поздравления от своей семьи / instagram.com/alla_orfey

15 апреля легендарная российская певица Алла Пугачева отмечает юбилей – 70 лет. Празднование будет проходить в три этапа: сам день рождения Примадонна отметит в кругу семьи в своем поместье в поселке Грязь, 17 апреля на сцене Кремлевского дворца она даст первый сольный концерт за последнее десятилетие, а затем 20 апреля посетит свой юбилейный банкет, который для нее устроили друзья.

Первыми поздравили с юбилеем певицу ее семья: муж Максим Галкин и дети – пятилетние Гарри и Лиза. Трогательное видео на своей странице в Instagram выложил шоумен. В ролике Примадонна принимает поздравления в темно-зеленой пижаме в горошек, и розовых тапочках с бантиком.

"Маму мы любим, ценим. Оставайся, милая, всегда такой… Благодаря тебе мы лишь живем", - поздравила маму Лиза.

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"Ой, довели до слез мать с утра", - отметила певица.

В комментариях к видео поклонники именинницы присоединились к поздравлениям, умилившись словам малышей.

"Как мило и трогательно, даже нет слов", "Прелесть! Как это трогательно!", "Какие молодцы, поздравили маму! Алла Борисовна, дай бог здоровья на многие лета. И да хранит вашу семью господь!", "Боже, как мило! До слез. Максим, присоединяюсь к поздравлениям вашим. Аллочке крепкого здоровья, сияния глаз, и слезы чтоб только от счастья", - писали юзеры.

Ранее в сеть выложили "скандально-вульгарный" клип Пугачевой на хит Айсберг.