"Растрепана немножко": Вера Брежнева показала лицо без макияжа

Вера Брежнева показала лицо без макияжа / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева заворожила сеть видом без макияжа.

37-летняя певица на своей странице в Instagram выложила селфи, на котором она запечатлена в обычной белой футболке без грамма косметики и без укладки. Волосы выглядят растрепано, певица призналась, что ей не удалось выспаться.

"За несколько дней столько разных эмоций. Концерты в Ростове и Ессентуках, где на одном дыхании пролетали 100 минут счастья, потрясающие теплый прием! За что спасибо каждому сердцу! По прилету вчера обалденное предложение о сотрудничестве. А уже вечером - неожиданное сообщение о трагедии в Париже... Как все эти эмоции в себя поместить... А потом уснуть? Никак, в итоге все равно подъем в 5 утра и выезд в аэропорт", - призналась певица.

Подписчики отметили: даже несмотря на растрепанный вид, певица выглядит очень привлекательно.

"Такая красивая!", "Хоть и растрепыш, а привлекашка!", "Какая красивая без макияжа", "Какая естественная, красивая", "Как всегда растрепанная, еще и на жизнь успевает жаловаться", "Очаровательная даже когда растрепана немножко", - писали юзеры.

Вера Брежнева показала естественную красоту / instagram.com/ververa

Ранее в России Веру Брежневу лишили звания украинской певицы.