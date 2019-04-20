"Тело похлеще, чем у топ-моделей": Вера Брежнева произвела фурор в сети фото в боди

Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой / instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева восхитила сеть фото своей точеной фигуры.

37-летняя певица на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она позирует в черном боди с поясом на талии, в колготках и сапогах.

Также Брежнева покрасовалась в кожаном мини-платье, подчеркнув точеную талию.

"Ты понимаешь, тут такое дело...", - подписала кадр строками из новой песни Я не святая певица.

Поклонники по-разному отреагировали на снимок: одни отметили, что у Брежневой фигура получше, чем у известных топ-моделей, другие же обеспокоились ее чрезмерной худобой.

"Смотря на фото начинаешь напевать: ты понимаешь тут такое тело!", "Идеальная", "Красивая, тело похлеще, чем у топ-моделей", "Худая как балалайка!", "Вера, вы все худее и худее, пожалуйста, не доведите до анорексии, как Джоли...", "Бесконечные ноги", - писали юзеры.

Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой / instagram.com/ververa

Вера Брежнева покрасовалась в мини-платье / instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева выпустила новую песню о своих грехах.