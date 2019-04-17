"Я не святая": Вера Брежнева выпустила новую песню о своих грехах

Вера Брежнева презентовала новую песню / instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева порадовала фанатов новой песне под названием Я не святая.

Аудио появилось на YouTube-канале Meladze Music. На черно-белой обложке трека Вера предстала с вьющимися пышными волосами.

Автором музыки стал супруг певицы. Известный продюсер 55-летний Константин Меладзе. Слова ему помогала писать украинская исполнительница и видеоблогер Jerry Heil.

Поклонники успели оценить новый сингл Брежневой.

"Ваши песни самые добрые на всей нашей зашоренной эстраде. Мне нравится, что вы поете с душой", - отметила Bukina_makeup.

"Ура, с премьерой! Такая легкая, светлая песня! Спасибо", - считает Vera_one_love.

"Шикарный трек! Уже стоит на репите", - написала eva_chikalovskaya.

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