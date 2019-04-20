Рэпер Хаски выступил в "ДНР" с запрещенными треками и автоматчиками на сцене

20 апреля 2019, 22:44

Во время выступления музыкант обливал зрителей водой.

Хаски стал в России персоной нон-грата
Хаски зачастил с гастролями в "ДНР" / Фото: Facebook/Хаски

Одиозный российский рэпер Хаски, музыку которого запрещают в России из-за пропаганды насилия и наркотиков, приехал с концертом в оккупированный Донецк.

Как сообщают Новости Донбасса, он выступил 19 апреля в местном клубе Чикаго.

Хаски исполнил свои традиционные хиты, а затем перешел к запрещенным российским судом композициям. Он спел Пуля-дура, Пироман 17 и Иуда. Эти треки заблокировал YouTub из-за многочисленных жалоб на пропаганду наркотиков.

Во время выступления рэпер пил воду, обливал нею гостей, а пустые бутылки бросал в толпу. Для этой цели на сцене стояло несколько ящиков.

Читайте такжеРеалии ДНР: боевик "Хаски" подорвался на собственной гранатеВ финале концерта Хаски спел композицию Еду по России, не доеду до конца. После нее на сцену вышли два автоматчика в камуфляжной одежде и недвусмысленно дали понять, что концерт окончен.

Как известно, это не первое выступление Хаски. В 2017 году он выступал перед боевиками на передовой. Также он общался с главарем террористов Моторолой и дружит с писателем-украинофобом Захаром Прилепиным, который и организовывает ему гастроли в "ДНР".

Напомним, в российском Краснодаре суд оправдал рэпера Хаски по одному из трех обвинений и принял решение о наказании за мелкое хулиганство в виде 12 суток содержания под стражей. Музыканта обвиняли в экстремизме.

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ДНР гастроли рэпер Хаски
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