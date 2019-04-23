Сеть растрогал новый трейлер Детектива Пикачу

Фильм выйдет на экраны 16 мая.
Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула со вселенной Marvel, показал трогательный тизер фильма Покемон. Детектив Пикачу.
Видео под названием What a Pikachu World исполнитель главной роли Пикачу выложил на своем YouTube-канале. Трейлер меньше, чем за сутки собрал более 2 миллионов просмотров.
В ролике под песню Луи Армстронга What A Wonderful World показан мир людей и покемонов, продемонстрированы сцены с предыдущих трейлеров.
Фильм экранизируют по игре Detective Pikachu. По сюжету, главный герой Тим Гудман, расследует таинственное исчезновение своего отца — частного детектива Гарри Гудмана. Давний партнер Гарри – детектив Пикачу помогает найти старшего Гудмана.
Отметим, что премьера фильма состоится 16 мая.
Напомним, в сети появился первый тизер-трейлер Джокера.
Ранее появился первый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".