Сеть растрогал новый трейлер Детектива Пикачу

В сети появился новый тизер Детектива Пикачу

Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула со вселенной Marvel, показал трогательный тизер фильма Покемон. Детектив Пикачу.

Видео под названием What a Pikachu World исполнитель главной роли Пикачу выложил на своем YouTube-канале. Трейлер меньше, чем за сутки собрал более 2 миллионов просмотров.

В ролике под песню Луи Армстронга What A Wonderful World показан мир людей и покемонов, продемонстрированы сцены с предыдущих трейлеров.

Фильм экранизируют по игре Detective Pikachu. По сюжету, главный герой Тим Гудман, расследует таинственное исчезновение своего отца — частного детектива Гарри Гудмана. Давний партнер Гарри – детектив Пикачу помогает найти старшего Гудмана.

Отметим, что премьера фильма состоится 16 мая.

Напомним, в сети появился первый тизер-трейлер Джокера.

Ранее появился первый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".