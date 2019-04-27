Рэпер Oxxxymiron анонсировал баттл с филиппинцем Loonie

27 апреля 2019, 20:07

Музыкант заявил, что встреча состоится не ранее 2020 года.

Рэпер заинтриговал фанатом баттлом / Фото: Instagram/Oxxxymiron

Рэпер Oxxxymiron проведет баттл на английском языке с филиппинским рэпером Loonie.

"Он состоится не раньше конца 2020 года", - отметил артист в Twitter.

Oxxxymiron написал, что филиппинец является мировой баттл-звездой, а он находится на втором месте, поэтому поединок неизбежен.

Рэпер рекомендовал поклонникам до 2020 года подтянуть знания английского языка.

"Баттл двух самых просматриваемых баттлеров мира подтвержден обеими сторонами. Время и место пока неизвестны", - написал он позже в Instagram.

Напомним, российский рэпер Хаски, музыку которого запрещают в России из-за пропаганды насилия и наркотиков, приехал с концертом в оккупированный Донецк.

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Россия рэпер Oxxxymiron баттл-рэп
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