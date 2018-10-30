В Сети заблокировали клипы на песню Oxxxymiron о расстреле учеников в школе

Oxxxymiron / "Известия"

Любительские видеоклипы на трек "Последний звонок" рэпера Oxxxymiron (псевдоним Мирона Федорова − "Главред") были заблокированы для просмотра на портале YouTube и в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщают российские СМИ, ролики блокируются по требованию Роскомнадзора с формулировкой − "из-за пропаганды насилия".

Поскольку официального клипа на эту композицию исполнитель не снимал, запрет коснулся любительских роликов. Текст композиции Oxxxymiron написал как бы от лица подростка, расстреливающего одноклассников:

"Я перезарядил, проверяю затвор. И стреляю в упор. Иду гулять по школе.Я не сатанист, не фанат металла, вломБыть таким. Их стволы — металлолом.Не псих, не фрик, не играл давно за компом,Так что не верь ментам, народ".

Напомним, немногим ранее российская активистка Евгения Чудновец заявила в соцсетях, что подала на песню "Последний звонок" жалобу в Роскомнадзор. По ее мнению, Oxxxymiron напрямую причастен к действиям "Керченского стрелка" Владислава Рослякова, расстрелявшего группу студентов колледжа.