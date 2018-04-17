Война с Telegram: Роскомнадзор объявил о новых шагах по блокировке мессенджера

Роскомнадзор будет добиваться блокирования всех интернет-ресурсов, которые будут способствовать работе запрещенного в России мессенджера Telegram.

Глава ведомства Александр Жаров объявил о том, что ведомство начало блокировать IP-адреса интернет-магазина Amazon в связи с тем, что сервис Павла Дурова начал использовать их для обхода блокировки.

В Роскомнадзоре также уточнили, что согласно решению суда, создавать техническую невозможность доступа к Telegram возложена не только на сам Роскомнадзор, но и на "другие лица", в частности, компании, предоставляющие услуги VPN и прокси-серверов.

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В связи с продолжающейся борьбой регулятор, который начал процесс блокировки 16 апреля, направил в Apple и Google требование об удалении мессенджера из списка доступных для скачивания и установки приложений в магазинах AppStore и Google Play.

"Ответом должно стать удаление приложения Telegram", - подчеркнули в пресс-службе Роскомнадзора.

Напомним, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

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