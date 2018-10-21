СМИ узнали, когда "керченский стрелок" начал планировать бойню в колледже

Владислав Росляков планировал бойню в колледже с января 2017-го, узнали журналисты

Подозреваемый в массовом убийстве людей в политехническом колледже в Керчи (захваченный Россией Крым) Владислав Росляков планировал бойню с января 2017 года.

Возможный злоумышленник готовился к совершению преступления один, рассказал РИА Новости источник в российских правоохранительных органах.

"Больше непойманных стрелков нет", — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете РФ сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.