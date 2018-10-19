"Как безродного": СМИ узнали, когда похоронят "керченского стрелка"

19 октября 2018, 07:20

Подозреваемого в бойне в колледже в Керчи похоронят после проведения экспертиз, отметили журналисты.

Владислава Рослякова похоронят через две недели, узнали журналисты / "ВКонтакте"

Подозреваемого в массовом убийстве людей в политехническом колледже в Керчи (захваченный Россией Крым) Владислава Рослякова похоронят на кладбище в секторе для безродных.

Возможного стрелка похоронят через две недели отдельно от убитых, сообщил Telegram-канал Mash в четверг вечером, 18 октября.

По его данным, до похорон будут проводить необходимые экспертизы — в крови подозреваемого в бойне в колледже будут искать следы алкоголя и наркотиков.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете РФ сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.

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Крым убийства Керчь колледж Владислав Росляков
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