Инструктор в Керчи рассказал, как учил стрелять "керченского стрелка" Рослякова

18 октября 2018, 19:30

В школе охранников, где Росляков прошел шестичасовой "курс", преподают только теоретические знания.

Тело покончившего с собой Рослякова в библиотеке политехнического колледжа в Керчи.
Росляков прикончил 18 человек за пять минут. Вряд ли он научился такому за 6 часов теории / 112

Владислав Росляков, который устроил массовую бойню в политехническом колледже в оккупированной Керчи, освоил свое оружие в течение 6 часов одного учебного дня.

"Наша программа рассчитана на шесть часов. Это, знаете, как раньше на предприятиях проходили технический минимум. Затем выпускник должен еще получить лицензию на оружие",– рассказал работник частной школы охранников в Симферополе "Эгида +" Леонид Ящук, который и научил стрелять Рослякова, сообщает Mk.ru.

Ящук отметил, что в школе не проводили стрельб - охранники в ней получают только теоретическую подготовку. Все, что понадобилось Рослякову для обучения в этой школе - паспорт и медицинская справка, в которой было указано, что Росляков не имеет психических заболеваний и не состоит на учете у нарколога.

Ящук рассказал, что при встрече Росляков произвел на него хорошее впечатление.

"Он совсем не был похож на любителя оружия. Скорее на "ботаника", чем на парня-любителя серьезных игрушек. Я сразу обратил на Рослякова внимание как на целеустремленного юношу. Знания по оружию и безопасному с ним обращению он, словно глотал",– рассказал Ящук.

При этом инструктор отметил, что Росляков уклонялся от ответа на неоднократные вопросы о том, какое оружие хочет приобрести.

"Получал уклончивые ответы. Все сводилось к тому, что он, якобы, просто хочет стать охотником и ружье еще себе не присмотрел", – сказал Ящук.

Инструктор добавил, что Рослякову в школе сделали скидку - курс стоит 6 тысяч рублей, но студент прошел его за четыре тысячи.

Читайте такжеОдно из самых кровавых нападений: западные СМИ о теракте в Керчи"Он говорил, что с финансами туго. Руководство пошло ему на встречу. Сейчас же на рынке конкуренция, поэтому приходится проявлять в таких вопросах гибкость", – пояснил инструктор.

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. Интересно, что практически сразу же после суицида было поменяно фото на аватаре страницы Рослякова в соцсети "ВКонтакте". Затем правоохранители разузнали о том, что именно парень "гуглил" перед совершением теракта.

Позднее стало известно о том, что в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек.

Кроме того, был также опубликован список погибших в результате бойни в колледже.

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теракт Керчь
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