Конфликт с Оксимироном и скандал с фанаткой: о чем говорил репер ЛСП в интервью Дудю

17 апреля 2018, 16:50

Полная запись интервью с музыкантом опубликована, как обычно, на портале YouTube.

ЛСП стал новым гостем Юрия Дудя

Белорусский рэпер ЛСП (настоящее имя – Олег Савченко) дал интервью известному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

Запись беседы была опубликована на видеохостинге YouTube. В беседе с Дудем исполнитель таких треков, как "Тело", "Монетка" и "Коктейль" рассказал о затянувшемся конфликте с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров), о своем заработке, конфликте с фанаткой, и о возлюбленной девушке.

Интервью началось с традиционного вопроса Дудя о заработке его гостя. Рэпер ЛСП не стал называть точную сумму, но отметил, что зарабатывает больше 1 млн руб. в месяц.

"Динамика, как ты говоришь, разная. Но мы сейчас на подъеме, и этот подъем идет довольно равномерно и линейно. Соответственно, прямо пропорционально этому подъему растет в какой-то степени cash (деньги)", – заявил Савченко.

Рэпер ЛСП рассказал Дудю, что собирает "Минск-Арену" вместительностью 15 тыс. человек. Сейчас 28-летний артист думает о концерте в СК "Олимпийский". 

Савченко также объяснил, почему после одного из концертов предложил юной фанатке анилингус вместо того, чтобы сфотографироваться с ней.

Инцидент произошел в 2016 году, после чего в Twitter музыканта разгорелся скандал. Тогда интернет-пользователь @lalita.420 обвинила Савченко в том, что тот потребовал у фанатки ублажить его за совместное фото. ЛСП назвал это "обменом услугами".

В Twitter музыканта разгорелся скандал

В интервью Савченко рассказал, что это произошло сразу после выступления, когда он был очень возбужден: "Ты вылетаешь на всей этой теме, и через два с половиной часа ты должен быть в поезде".

"Мы идем на озорной, веселой волне, сейчас поспим, денег заработали, и на нас налетают (фанатки) со всей этой ****** (просьбами сфотографироваться)", — поведал он.

По словам исполнителя, он отказался давать автографы и сниматься на камеру, а когда группа юных поклонниц начала умолять его об этом, то в шутку предложил одной из них: "Может тебе еще и очко отлизать?".

"Для меня это была такая шутка. Ну, может быть, для кого-то она "за гранью"", — признал рэпер.

Юрий Дудь также затронул ссору рэперов ЛСП и Оксимирона. В 2014 году концертная группа Федорова Booking Machine подписала контракт с ЛСП. Оксимирон записывал совместные треки с Савченко, но спустя год отказался работать с ним. Между бывшими коллегами в соцсетях начался конфликт: Оксимирон записал часовое интервью, в котором раскритиковал рэпера ЛСП. Сегодня Миронов и Савченко по-прежнему находятся в ссоре.

"Все довольно просто: есть его отношение, есть мое отношение. Есть его отношение – я его не знаю. Мое отношение: ах*енную мысль недавно подсек…грубо говоря, если ты на кого-то затаил обиду, если ты на кого-то злишься или обижаешься, это равносильно тому, что ты каждый день с утра ложишь себе на плечи ноги этого человека, и таскаешь его везде за собой. Я хочу чтобы все люди были счастливы, и не знаю, то ли возрастная ху*ня, то ли я что-то подпонял, еще что-то. Я хочу, чтоб у него было все за*бись, и я думаю, что у него все за*бись. Если у него все за*бись, я счастлив", - ответил Савченко.

В финале Дудь спросил у Савченко, что он скажет президенту Александру Лукашенко при встрече. Он уверен, что глава государства не обратится к нему из интереса.

"Я буду просто сидеть, и вот ко мне пришли в гости. Мне интересно, зачем. Если такой человек, как Путин или Лукашенко, приходит в такую квартиру к такому чуваку, то у него наверняка есть какой-то месседж (послание)", – завершил интервью с Дудем рэпер ЛСП.

Ранее фронтмен группы "Пошлая Молли" дал Дудю "лучший ответ на вопрос о Путине".

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