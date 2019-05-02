"Трое детей, а выглядит, как девочка": Ольга Фреймут удивила сеть смелым фото в купальнике

Ольга Фреймут показала фото с отдыха / freimutolia/instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут восхитила сеть смелым фото в купальнике.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото с мужем Владимиром Локотко в одном из отелей Турции. Ведущая позировала в обьятиях супруга в бежевом слитном купальнике, солнцезащитных очках и шарфе на голове.

Поклонники Фреймут восхитились ее фигурой – они отметили, что мама троих детей выглядит просто замечательно.

"Ну, шикарная женщина. Трое детей, а выглядит, как девочка", - написала savchenko.laura1809.

"Оля, кажется, вы замерли во времени. Вы прекрасны!", - отметила a_v_n_s_v_a.

"Вы молодец. Двух деток родили, но все такая же стройная, тонкая и звонкая. Пример", - считает chaikarina.

"Такая худенькая, словно девочка", - поделилась jollss2603.

Ольга Фреймут покрасовалась в купальнике / instagram.com/freimutolia

Ранее Ольга Фреймут впервые за долгое время показала детей, сестру и брата.