Евровидение 2019: конкурсантка из Мальты поразила Европу ярким номером

Микела Паче представила Мальту на Евровидении / Reuters

Под 11 номером выступила во втором полуфинале Евровидения 2019 певица из Мальты Микела Паче.

На сцене песенного конкурса она представила джазово-ритм-энд-блюзовую песню Chameleon.

Мальта - страна, которая еще не добилась победы на Евровидении, хотя она занимала второе место в 2002 и 2005 годах.

Букмекеры ставят на попадание песни в топ-10 финала на 10 строчку с 3 процентами на победу.

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Микела Паче в свои 18 лет выиграла первый сезон мальтийской версии шоу Х-фактор в 2019 году. В качестве приза за свою победу она получила право представлять Мальту на Евровидении 2019, а также заключила контракт с Sony Music Entertainment.