Евровидение 2019: Азербайждан закрыл второй полуфинал необычным номером с роботами

Чингиз закрыл второй полуфинал Евровидения 2019 / Reuters

Закрыл второй полуфинал Евровидения 2019 своим выступлением представитель Азербайджана Чингиз.

Артист вышел на сцену песенного конкурса с песней Truth. По задумке режиссера Мэдса Энггаарда, певец стоит посреди сцены в одиночестве, рассказывая зрителям о своей истории.

"Мне нравится моя постановка, это абсолютно круто! Очевидно, что вдохновением для этого является моя песня, Truth (Правда). Идея в том, что мое сердце разбито, и мне нужно заменить его на бионическое. Какой-то робот помогает мне буквально избавиться от него и забыть о моей бывшей. Я понимаю, что только принятие правды и избавление от моей ядовитой и токсичной любви может исцелить меня", - описывал номер Чингиз.

Букмекеры считают, что Азербайджан смело войдет в 10-ку фаворитов, и займет 7 место с 4 процентами на победу.

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28-летний Чингиз Мустафаев уже частвовал в нацотборе на Евровидение в 2011 году, но та ки не смог выйти в финал. Спустя 8 лет он снова попробовал свои силы, и представит Азербайждан в Израиле с песней Truth.